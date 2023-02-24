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Kentsel dönüşüm için mühendis ve mimar ağırlıklı 895 personel istihdam edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı 395'ten 895'e çıkarıldı.

ANKARA Haber Merkezi
AA
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ANKARA (EKONOMİ)

Kentsel dönüşüm uygulamalarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılarak, çalıştırılacak personel sayısı yeniden belirlendi. Buna göre, 542 mühendis, 110 avukat, 102 şehir ve bölge plancısı, 76 avukat ve 65 uzman olmak üzere toplam 895 kişi istihdam edilecek.

Sözleşmeli personel sayısının artırılmasına yönelik Kararname Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm) kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılacak uzman kişi sayısı 500 kişi artırıldı. Ayrıca, Bakan onayıyla sözleşmenin yenilenmesi yetkisi de verildi.

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