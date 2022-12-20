Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü.

CHP Grup Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'na görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.