Kılıçdaroğlu: İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 43. yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz. Unutulmamalıdır ki, 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimler de elbet hesap vermeye mecburdur. Biz egemenliği halka veren bir siyasi geleneğin neferleri olarak; demokrasi ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeden, bu karanlıkları elbet aydınlığa kavuşturacağız. Demokratik bir Türkiye'yi milletimizle birlikte kurana dek, bir milim dahi geri adım atmayacağız.”