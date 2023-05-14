  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta birinci çıktı
Takip Et

Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta birinci çıktı

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta 229 oyla birinci çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.

Kılıçdaroğlu'nun, oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.

 

CHP'den İstanbul'daki oy sayımıyla ilgili açıklamaCHP'den İstanbul'daki oy sayımıyla ilgili açıklamaGündem
Oy sayımı devam ediyor: İşte sonuçlarOy sayımı devam ediyor: İşte sonuçlarGündem

 

Erdoğan'dan seçim açıklaması

Seçim Haberleri

Erdoğan'dan seçim açıklaması
Bu gece uyumayacağız

Seçim 2023 Haberleri

Bu gece uyumayacağız
Bu konularda ilginizi çekebilir
seçim Seçim 2023