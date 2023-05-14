CHP'den İstanbul'daki oy sayımıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy sayımı sürerken partilerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sandıkların yüzde 40'ının açıldığını belirterek, "Şu anda bizim kendi sistemimizde, kendi ıslak imzalı tutanaklarımızla İstanbul'da sandıkların yüzde 40'ının sonucuna ulaşmış durumundayız. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50'nin üzerinde yüzde 51,42 oranında. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,91, Sinan Oğan 4,37 ve Muharrem İnce 0,29 oy oranında. Türkiye geneline dair yorum yapmayacağım ama gördüğüm kadarıyla sandıklar açıldıkça Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 50'yi zorluyor. Bunu da size Türkiye genelinde iyi bir haber vermiş olayım. Gece boyunca bütün oylarımızı takip edeceğiz ve sizi de bilgilendirmeye devam edeceğiz." açıklaması yaptı.