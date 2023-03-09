Kılıçdaroğlu, Parti Meclisini toplayacak

CHP Parti Meclisi (PM), cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin hazırlıklarını değerlendirmek üzere pazar günü toplanacak.

Alınan bilgiye göre, CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından seçim hazırlıkları başladı.

Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını başlatmadan önce PM'yi toplama kararı aldı. CHP PM, Kılıçdaroğlu başkanlığında 12 Mart Pazar günü saat 15.00'te parti genel merkezinde toplanacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşması ile başlayacak PM'de, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alınacak.

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine gidiyor

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2 günlük deprem bölgesi ziyareti kapsamında, Malatya ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak.

Kılıçdaroğlu, yarın Malatya, cumartesi günü Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na, bazı genel başkan yardımcılarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik edecek.