Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı "5 kuruşluk dava"da karar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtığı "5 kuruşluk dava"yı kazandığını açıkladı.
CHP eski Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı. Gelişmeyi X (Twitter) hesabından Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi avukatı Celal Çelik aktardı. Çelik haberi "'5 Kuruşluk dava' sonuçlandı... Erdoğan kaybetti!" ifadeleriyle duyurdu. İşte Çelik'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan'ın 01.06.2022 tarihli (TBMM Grup toplantısında) konuşmasında savurduğu hakaretler nedeniyle açmış olduğumuz "5 Kuruşluk dava" sonuçlandı.— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) February 27, 2024
Erdoğan kaybetti!
7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kazandı...
Mahkeme, Erdoğan'ın sözlerinin hakaret ve iftira…
* Recep Tayyip Erdoğan'ın 01.06.2022 tarihli (TBMM Grup toplantısında) konuşmasında savurduğu hakaretler nedeniyle açmış olduğumuz "5 Kuruşluk dava" sonuçlandı. Erdoğan kaybetti! 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kazandı... Mahkeme, Erdoğan'ın sözlerinin hakaret ve iftira kapsamında bulunduğunu hüküm altına aldı. Hesap sormaya devam edeceğiz!