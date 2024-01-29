Kilise saldırısında ölen Tuncer Cihan’ın kuzeni konuştu: Gezme amacıyla gitmişti

Sarıyer’deki kilise saldırısında öldürülen Tuncer Murat Cihan’ın cenazesi, bugün Kağıthane Nurtepe Cemevi’nde getirilecek. Tuncer Cihan’ın kuzeni Murat Cihan, “Gezme amaçlı evden çıkmış. Kiliseye gitmiş. İlk defa gitti. Kilise cemaatiyle bir bağlantısı yoktu” dedi.

Bayburtlu olan ailenin 20 yıldır Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar’da oturduğu öğrenildi.

Tuncer Cihan’ın kuzeni Murat Cihan, Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’a yaptığı açıklamada, “Kilise cemaatiyle bir bağlantısı yoktu. İlk defa gezmek için Sarıyer’e gitti. Giderken kiliseyi görüyor. Oraya giriyor. Ardından öldürüldü” dedi.

“Zaten yüzde 80 zihinsel engelliydi. Öyle her hafta gittiği söylentileri doğru değil. Gezme amaçlı evden çıkmış. Kiliseye gitmiş. İlk defa gitti. Kilise cemaatiyle bir bağlantısı yoktu” diyen kuzen Cihan, “Aile önce Çağlayan’da oturuyordu. Daha sonra Yeşilpınar’a gitti. 20 yıldan fazladır orada yaşıyor. Herhangi siyasi bir örgütle bağlantısı yoktu” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan ve biri Tacikistan biri de Rusya vatandaşı olan saldırganların IŞİD mensubu olabileceğini belirtmişti.