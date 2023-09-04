  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü
Takip Et

Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

A.H.M. (33) idaresindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan L.Ö. yönetimindeki 71 FA 813 plakalı tıra çarptı.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan eşi M.K.M. (26) ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yalova'da bahçe duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Kaza Haberleri

Yalova'da bahçe duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldü
Bu konularda ilginizi çekebilir
kaza