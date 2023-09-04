Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
A.H.M. (33) idaresindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan L.Ö. yönetimindeki 71 FA 813 plakalı tıra çarptı.
Otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan eşi M.K.M. (26) ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu konularda ilginizi çekebilir