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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ankara'da yakalandı

Türkmenistan adli makamlarınca 'Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan 'kırmızı bülten'le aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova Ankara'da yakalandı.

Haber Merkezi
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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ankara'da yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Keçiören'de operasyon düzenledi.

Gözaltına alındı

Operasyon sonucu, Türkmenistan Adli Makamlarınca “Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı” suçundan kırmızı bültenle aranan Türkmenistan uyruklu Aynabat Yegenova isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yegenova hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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