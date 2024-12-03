Çin emlak sektöründe toparlanma geçici mi?

Nomura analistleri, Çin'in emlak satışlarının kasım ayında toparlandığını, ancak karşı rüzgarların devam ettiğini söyledi.

Çin'de 20 büyük şehirdeki yeni konut satışlarındaki kat alanına göre büyüme geçen ay yıllık bazda yüzde 25,7 arttı. Bu, Mayıs 2023'ten bu yana en büyük artış oldu.

Rakamlar, Nomura'nın son konut toparlanmasının özellikle büyük şehirlerde son iki yılda görülenlerden daha uzun sürebileceği yönündeki beklentileriyle uyumlu. Ancak analistler, artışın kısa ömürlü olabileceğinden endişe duymaya devam ediyor.

Nomura, bastırılmış talebin azalmasıyla 2025'in ilk yarısında başka bir emlak düşüşü riski görüyor.

Analistler, Pekin'in gelecek yıl gerçek bir toparlanmayı yönetebilmesi için geliştiricilerin borç yükünü temizlemesi gerektiğini düşünüyor.