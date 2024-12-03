  1. Ekonomim
  2. Emlak
  3. Çin emlak sektöründe toparlanma geçici mi?
Takip Et

Çin emlak sektöründe toparlanma geçici mi?

Nomura, 2025'te Çin emlak sektöründeki gerilemenin devam etmesinin olası olduğunu değerlendiriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin emlak sektöründe toparlanma geçici mi?
Takip Et

Nomura analistleri, Çin'in emlak satışlarının kasım ayında toparlandığını, ancak karşı rüzgarların devam ettiğini söyledi.

Çin'de 20 büyük şehirdeki yeni konut satışlarındaki kat alanına göre büyüme geçen ay yıllık bazda yüzde 25,7 arttı. Bu, Mayıs 2023'ten bu yana en büyük artış oldu.

Rakamlar, Nomura'nın son konut toparlanmasının özellikle büyük şehirlerde son iki yılda görülenlerden daha uzun sürebileceği yönündeki beklentileriyle uyumlu. Ancak analistler, artışın kısa ömürlü olabileceğinden endişe duymaya devam ediyor.

Nomura, bastırılmış talebin azalmasıyla 2025'in ilk yarısında başka bir emlak düşüşü riski görüyor.

Analistler, Pekin'in gelecek yıl gerçek bir toparlanmayı yönetebilmesi için geliştiricilerin borç yükünü temizlemesi gerektiğini düşünüyor.

ABD'den Çin çip sektörüne darbe! 140 şirkete kısıtlama getirildiABD'den Çin çip sektörüne darbe! 140 şirkete kısıtlama getirildiKüresel Ekonomi

 

Ev fiyatları artarken, metrekareler küçüldü! Peki evler neden bu kadar küçüldü? İşte sebepleri...Ev fiyatları artarken, metrekareler küçüldü! Peki evler neden bu kadar küçüldü? İşte sebepleri...Ekonomi

 

Emlak
İstanbul’da ev fiyatları ve kiralar son 4 yılda ne kadar arttı?
İstanbul’da ev fiyatları ve kiralar son 4 yılda ne kadar arttı?
Konut üreticileri ev fiyatlarının artmasını bekliyor
Konut üreticileri ev fiyatlarının artmasını bekliyor
Düzce Modern Sanayi Sitesi'nde 112 işyeri sahiplerine teslim edildi.
Modern Sanayi Sitesi 1. etap tamamlandı.
sahibindex: Kira fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor
sahibindex: Kira fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor
Vatandaş yeniden konuta yöneldi: Ev fiyatlarını faizler mi, enflasyon mu belirliyor?
Vatandaş yeniden konuta yöneldi: Ev fiyatlarını faizler mi, enflasyon mu belirliyor?
İnşaat maliyetlerinde yıllık artış gerilemeye devam etti
İnşaat maliyetlerinde yıllık artış gerilemeye devam etti