Kırşehirli Çılgın Sayısal Loto talihlisi 461 milyon TL'lik çekini aldı

27 Temmuz akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen talihli, 460 milyon 913 bin 735 TL’lik rekor büyük ikramiyeyi kazandı. Şanslı numaralar 14, 21, 45, 56, 70, 76 olarak belirlendi.

Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesi

Kırşehir merkezden oynayan talihli, çekini banka ve Sisal Şans yetkililerinden teslim aldı. Türkiye şans oyunları tarihindeki en büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.