Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kimdir? Rol aldığı projeler neler?

Kaan Taşaner kimdir?

23 Nisan 1979 yılında Antalya’da doğan Kaan Taşaner, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı. Ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı. Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu. 2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu, 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında ATV'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

Rol aldığı projeler neler?

Tiyatro oyunları

1998 Karanlıkta İlk Işık Kubilay

2000 Asiye Nasıl Kurtulur

2001 Deli Dumrul

2003 Vanya Dayı

2004 Soyut Padişah

2005 Ana Hanım Kız Hanım

2006 Buzlar Çözülmeden

2009 Eros Pansiyon

2012 Babamın Cesetleri

Televizyon

2004 Büyük Buluşma

2005 Beşinci Boyut

2007 Hakkını Helal Et

2008 Kendi Okulumuza Doğru

2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012-2013 Kuzey Güney

2013-2014 Kayıp

2014-2016, 2019 Diriliş Ertuğrul

2016 Rengarenk

2018 Mehmetçik Kut'ül Amare

2018 Şahin Tepesi

2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu

2021-2022 Kanunsuz Topraklar

2022 Gecenin Ucunda

2023 Başım Belada

2024- Kızılcık Şerbeti

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