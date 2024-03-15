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Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kimdir? Rol aldığı projeler neler?

Her cuma Show TV'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisine Kaan Taşaner dahil oldu. Sıla Türkoğlu’nun partneri olarak izleyici karşısına çıkacak olan Kaan Taşaner'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kimdir? Rol aldığı projeler neler? İşte detaylar...

Haber Merkezi
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Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kimdir? Rol aldığı projeler neler?
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Kaan Taşaner kimdir?

23 Nisan 1979 yılında Antalya’da doğan Kaan Taşaner, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı. Ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı.  Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu. 2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu,  2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında ATV'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

Rol aldığı projeler neler?

Tiyatro oyunları

  • 1998      Karanlıkta İlk Işık Kubilay
  • 2000      Asiye Nasıl Kurtulur
  • 2001      Deli Dumrul
  • 2003      Vanya Dayı
  • 2004      Soyut Padişah
  • 2005      Ana Hanım Kız Hanım
  • 2006      Buzlar Çözülmeden
  • 2009      Eros Pansiyon
  • 2012      Babamın Cesetleri

Televizyon

  • 2004      Büyük Buluşma                               
  • 2005      Beşinci Boyut   
  • 2007      Hakkını Helal Et
  • 2008      Kendi Okulumuza Doğru             
  • 2010-2012           Fatmagül'ün Suçu Ne? 
  • 2012-2013           Kuzey Güney   
  • 2013-2014           Kayıp    
  • 2014-2016, 2019               Diriliş Ertuğrul   
  • 2016      Rengarenk        
  • 2018      Mehmetçik Kut'ül Amare           
  • 2018      Şahin Tepesi     
  • 2020-2021           Uyanış: Büyük Selçuklu
  • 2021-2022           Kanunsuz Topraklar
  • 2022      Gecenin Ucunda            
  • 2023      Başım Belada    
  • 2024-     Kızılcık Şerbeti  

İnternet

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Aldığı ödüller

  • 2012      TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri   En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu     Fatmagül'ün Suçu Ne?