Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kimdir? Rol aldığı projeler neler?
Her cuma Show TV'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisine Kaan Taşaner dahil oldu. Sıla Türkoğlu’nun partneri olarak izleyici karşısına çıkacak olan Kaan Taşaner'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kaan Taşaner kimdir? Rol aldığı projeler neler? İşte detaylar...
Kaan Taşaner kimdir?
23 Nisan 1979 yılında Antalya’da doğan Kaan Taşaner, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.
Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı. Ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı. Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu. 2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu, 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında ATV'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.
Rol aldığı projeler neler?
Tiyatro oyunları
- 1998 Karanlıkta İlk Işık Kubilay
- 2000 Asiye Nasıl Kurtulur
- 2001 Deli Dumrul
- 2003 Vanya Dayı
- 2004 Soyut Padişah
- 2005 Ana Hanım Kız Hanım
- 2006 Buzlar Çözülmeden
- 2009 Eros Pansiyon
- 2012 Babamın Cesetleri
Televizyon
- 2004 Büyük Buluşma
- 2005 Beşinci Boyut
- 2007 Hakkını Helal Et
- 2008 Kendi Okulumuza Doğru
- 2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne?
- 2012-2013 Kuzey Güney
- 2013-2014 Kayıp
- 2014-2016, 2019 Diriliş Ertuğrul
- 2016 Rengarenk
- 2018 Mehmetçik Kut'ül Amare
- 2018 Şahin Tepesi
- 2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu
- 2021-2022 Kanunsuz Topraklar
- 2022 Gecenin Ucunda
- 2023 Başım Belada
- 2024- Kızılcık Şerbeti
İnternet
- Yakında Bizi Seyreden Bulutlar
Aldığı ödüller
- 2012 TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?