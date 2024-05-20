Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı uyuşturucu alırken yakalanmıştı: Yapım ekibi kararını açıkladı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, uyuşturucu alışverişi yaparken polise yakalandı. Sipariş verdiği torbacıyı yol üzerinde beklerken polis tarafından durdurulan Civelek, torbacı sandığı polislerin yanına gidince gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

Feyza Civelek: İlk Defa Kullanacaktım

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisteki savunmasında "İlk defa uyuşturucu kullanacaktım" dedi. Civelek'in, kokaini daha ucuza alabilmek için "Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap" diyerek pazarlık yaptığı iddia edildi.

Yapım ekibi sahip çıktı

Sipariş ettiği uyuşturucu maddesinin eline geçmemesi nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verilen Feyza Civelek ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizideki akıbeti merak konusu olan oyuncunun durumu netleşti. TV8’deki Aramızda Kalmasın’ın haberine göre; yasaklı madde operasyonunda adı geçen Civelek’e yapım ekibi sahip çıktı.

Tedavi görecek

Uyuşturucu madde satın alan oyuncunun bu durumu dizideki geleceğini etkilemeyecek. Yapım ekibi bu olay sonrası Civelek’ten vazgeçmeyeceklerini, onun bu günleri atlatması için yardımcı olacaklarını açıkladı. Çekimlere devam eden Civelek’in de gerekli tedavileri alacağı öğrenildi.