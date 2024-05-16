Uyuşturucudan yakalanan 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı, Feyza Civelek'ten ilk paylaşım

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde ‘uyuşturucu’ haberleriyle gündeme gelmişti.

Uyuşturucu siparişi verirken polislere yakalandığı iddia edilen oyuncunun torbacıyla telefon konuşması da bunun üzerine ortaya çıkmıştı.

Pazarlık ortaya çıkmıştı

Polisteki savunmasında “İlk defa uyuşturucu kullanacaktım” dediği belirtilen Civelek’in kokaini daha ucuza alabilmek için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Konuşmasındaki “Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap” dediği öne sürüldü.

Uyuşturucu haberlerinin gündemindeki oyuncu, haberlerin ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bu gelişmeler yaşanırken iddialara dair açıklama yapmayan Civelek, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir paylaşım yaptı.

Sessizliğini dizisine dair paylaşım yaparak bozan oyuncu dizinin fragmanını paylaşarak “Cuma bekleriz” ifadelerine yer verdi.