Kocaeli'de şüpheli bebek ölümlerine soruşturma! “Yenidoğan çetesi ile bağlantısı var” iddiaları

Kocaeli’de "Yenidoğan çetesi" benzeri yapıların aynı yöntemlerle bebek ölümlerine neden olduğu yönündeki iddialar üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmalardan biri, doğurduğu dördüz bebeklerin üçü Kocaeli’deki özel bir hastanede vefat eden, diğer bebeğinin de İstanbul’daki kapatılan Bağcılar Medilife Hastanesi’nde kör olduğu iddiasında bulunan annenin şikayeti üzerine başlatıldı. Annenin, hastane ihmali sonucu kör olduğunu öne sürdüğü bebeğin adının, “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen iddianamede yer alması, kamuoyunu sarsan yenidoğan çetesinin sadece İstanbul ile sınırlı olmadığı iddialarını gündeme getirdi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı birden fazla soruşturma başlattı

Alınan bilgiye göre, daha önce ANKA Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği "Yenidoğan çetesi" benzeri yapıların aynı yöntemlerle bebek ölümlerine neden olduğu yönünde iddialar ve şikayetlerin üzerine, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı birden fazla soruşturma başlattı.

Kocaeli’de yaşayan Hamide ve Akın Okutucu çiftçi, uzun yıllar bebek sahibi olmaya çalıştı. Uğraşlar sonucunda 23 Mayıs 2023’te erken doğum yaparak dördüz bebek dünyaya getiren Hamide Okutucu’nun Kocaeli’de doğum yaptığı özel hastanede üç bebeği art arda hayatını kaybetti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Ailenin hayatta kalan tek bebeğinin ise sevk edildiği hastanede gözlerinde görme kaybı meydana geldi. Bunun üzerine aile, Kocaeli’deki özel hastane yönetimi ve doktor M.F.Ş. hakkında “Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme”, “Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından 10 Ekim 2023 tarihinde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sağlık Bakanlığı soruşturma iznini bir yıl sonra verdi

Savcılık, suç duyurusundan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan söz konusu isimler hakkında soruşturma izni istedi. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından görevlendirilen ön incelemeci tarafından Özel G.Y. Hastanesi mesul müdürü G.Ç, doktorlar C.A ile M.F.Ş. ve hemşire G.S. dinlendi. Ön inceleme sırasında ifade veren dört isim de “hastanede üçüncü düzey yoğun bakım ünitesi bulunduğunu, gerekli kontrol ve denetimlerin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapıldığını bildirerek herhangi bir ihmalleri ve yanlış tedavi uygulaması yapmadıkları” iddialarında bulundu.

Şüpheli doktor M.F.Ş: Ailenin kendi sevkini istediği hastane yenidoğan çetesi ile ilişkili çıkmış

Soruşturmada, şüpheli doktor M.F.Ş’nin. 20 Mayıs’ta emniyette verdiği ifadesinde, Cemre bebeğin kapatılan Bağcılar Medilife Hastanesi’ne sevki konusunda, “Ünitemiz ekip ve ekipman açısından takip için yeterli olsa da ailenin psikolojisi de göz önüne bulundurularak sevk istekleri uygun görülmüştür. Tercihen çocuk metabolizma/hematoloji uzmanının da olduğu bir yenidoğan ünitesine sevki konusunda Sağlık Müdürlüğü ve 112 ile sevk işlemleri prosedüre tamamen uygun olarak yapılmıştır. Ailenin kendi sevkini istediği hastane yenidoğan çetesi ile ilişkili çıkmış, kendi sevk istedikleri bir merkez olmasına rağmen ilgili tüm kişileri çete ile bağlantılı olmakla suçlamışlardır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” savunmasını yaptı.

Avukat Budak: 3 bebek öldü, tek bir gözaltı yok

Okutucu ailesinin avukatı Tayfun Budak, başvuru ve itirazları sonucu olayla ilgili soruşturma dosyasında tahkikata geçildiğini belirterek, “Fakat hala istenilen sonuç alınabilmiş değildir. Dosyada 3 bebek vefat etmiştir ve savcılık makamı 2 yıldır bir gözaltı dahi yapmamıştır. Ailenin acısı bu gelişmelerle birlikte katlanarak devam etmektedir” dedi.

Yenidoğan Çetesi davasına müdahillik taleplerinin reddedildiğini hatırlatan Budak, müvekkillerinin bu kararla, bir de yargı makamlarınca mağdur edildiğini söyledi. Avukat Budak, şunları kaydetti:

“Doktor M.F.Ş’nin Yenidoğan Çetesi ile irtibatlı ve iltisaklı olduğunu düşünmekteyiz çünkü Okutucu bebek kuvözde iken özellikle Yenidoğan Çetesi’nin hakimiyetinde olan hastanelerden birine gönderilmiş ve orada bir gözü kör hale getirilmiştir. Yenidoğan Çetesi davasında yargılama tam kapsamlı ilerlememektedir biz ve bizim gibi birçok mağdur dışarıda bırakılmıştır.” Üç bebeğin ölümü ve Okutucu bebeğin kör olmasıyla ilgili soruşturma izni verilen diğer sağlık çalışanlarının da önümüzdeki günlerde ifade vermeleri bekleniyor.