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Tatil sezonu geldi, şezlong krizi yeniden alevlendi!

Yaz sezonunun açılmasıyla, 1480 kilometrelik sahil şeridi bulunan Muğla’da yeni bir şezlong krizi patlak verdi. Özel işletmeler şezlong kiralarını 3 bin TL’ye kadar çıkarttı, belediye ise kendi işletmelerinde 100 TL istiyor. Muğlalılar ise şezlonglara para alınmasına karşı çıkıyor. Şezlong tartışması geçtiğimiz yıllarda da yaşanmış, Muğlalılar kıyılara kamp sandalyeleri ve havlularını sererek denize girmişti.

Haber Merkezi
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Tatil sezonu geldi, şezlong krizi yeniden alevlendi!
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Muğla’da geçtiğimiz yıllarda yaşanan şezlong tartışması yaz aylarının gelmesiyle bu yıl da alevlendi. Muğla’da özel işletmeye devredilen plajlarda şezlong kiraları 500 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor. Belediyeler ise belli plajlarda 100-150 TL arasında şezlong kiralıyor. Çoğu halk plajında şezlonglar için para alınmazken vatandaş tepkili.

Yunanistan'dan esinlenen eylem

Her yaz Türkiye genelinde örgütlenen ve Yunanistan’daki Havlu Hareketi ile benzerlikler taşıyan “Kıyılar Halkındır İnsiyatifi” şezlong kiralarına karşı protestolar düzenliyor. Geçtiğimiz yıllarda Muğla da protestolara sahne oldu. Vatandaşlar kamp sandalyelerini ve havlularını plaja sererek denize girdi. Bu yıl da eylemlerin tekrar etmesi bekleniyor.

"Kıyılar halka aittir"

Patronlar Dünyası'ndan Kenan Gürbüz'ün haberine göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Muğla kıyılarının özel şirketlere devredilmesine tepki gösteren isimlerden biri.

Muğla kıyılarının talan edildiğini söyleyen Başkan Aras, “Kentimiz çok güzel ama kıyılar talan ediliyor. Yetki Bakanlıkta. Biz yerel yönetim olarak halk plajı yapmak istesek bile izin almak zorundayız. MUÇEV’in yeni adı Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş oldu. Halkın kullanması gereken kıyılar özel şirketlere devrediliyor. Muğla Akbük Plajı bunun örneği. Gümüşlük’te halk plajına şezlong koymuşlar. Bu kabul edilemez. Üç koyu tamamen kapatan oteller var. Kıyılar halka aittir; hukuk da bunu söylüyor. Bu işgallere karşı mücadelemiz sürecek” dedi.

En ucuzu Fethiye

Muğla’da en ucuz fiyatları ise Fethiye Belediyesi sunuyor. Belediyeye ait halk evleri ve halk plajlarında 5 TL’ye çay, 85 TL’ye kahvaltı tabağı satılıyor. Türk kahvesinin fiyatı ise 50 TL. Fethiye Belediyesi şezlong ücreti olarak da 100 TL alıyor.

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