Domuz eti skandalıyla gündeme geldi! Köfteci Yusuf'un yaptığı hamle ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda hilesi yapan firmaları açıkladı ve bu listede Türkiye genelinde 250'den fazla şubesi bulunan Köfteci Yusuf öne çıktı. Bakanlık, firmadan alınan örneklerde domuz eti tespit edildiğini duyururken, Köfteci Yusuf, bu iddiaları yalanlayarak tepki gösterdi.

Köfteci Yusuf domuz etlerini nerede sakladı?

Milyonlar Köfteci Yusuf skandalını konuşmaya devam ederken, en çok merak edilen konulardan birisi de "Köfteci Yusuf domuz etlerini nerede sakladı?" oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, tonlarca kiloluk et bulundurulan Köfteci Yusuf firmasına ait depolarda inceleme başlatılıp başlatılmadığını sorgularken, konuya ilişkin çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

Depoları kapatmış

Ürünlerinde domuz eti kullandığı bakanlık raporlarıyla ortaya çıkan Köfteci Yusuf'un bu skandaldan aylar önce Ankara bölge deposunu ve Bursa'daki bir şubesini kapatmak için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne bildirimde bulunduğu ortaya çıktı. Yönetim Kurulu kararıyla alınan kararların nedeni ise bilinmiyor.

HAK'tan açıklama gelmişti

Öte yandan Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' olduğuna yönelik iddialar da gündeme oturmuştu. Tartışmalara neden olan konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu'ndan (HAK) açıklama geldi.

HAK'tan yapılan açıklamada Köfteci Yusuf'un herhangi bir sertifikası olmadığı belirtildi.