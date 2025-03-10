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Konya'da iki yaşında hayatını kaybeden Rana'nın otopsi raporu çıktı

Konya'da 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci'nin, ilk otopsi raporu tamamlandı. Raporda Rana'nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.

Haber Merkezi
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Konya'da iki yaşında hayatını kaybeden Rana'nın otopsi raporu çıktı
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Konya'nın Karatay İlçesi Başak Mahallesi'nde 7 Mart günü meydana gelen olayda ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıkıp, oynamaya başladı.

Minik Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi. Rana'nın cenazesi defnedilmek için Suriye'ye götürüldü.

Omzundan ve boynundan ısırılmış

Rana El Selci'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsiye dair rapor çıktı. Raporda, Rana’nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.

Olayla ilgili üç görgü tanığının da ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Öte yandan Karatay Belediyesi ekiplerinin bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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