Köprü ve otoyollar Kurban Bayramı tatilinde kaç gün ücretsiz? Bayramda hangi yollar ücretsiz?

Bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşlar, hangi köprüler ve otoyolların ücretsiz olduğunu merak ediyor. Peki, köprü ve otoyollar Kurban Bayramı'nda kaç gün ücretsiz? Bayramda hangi yollar ücretsiz olacak?

Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi?

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Toplu taşıma ücretsiz mi?

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.