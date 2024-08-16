Köprü zamları Meclis gündeminde: Köprü zamlarından işçiye, emekliye pay ayıracak mısınız?

ANKARA (EKONOMİ) - İktidarın yarattığı ekonomik yıkımın faturasını millete yüklemek istediğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Bakan Uraloğlu’na “Memur, işçi, emekli ve diğer ücretliler yoksulluk ücretinin de altında yaşamak zorunda bırakılırken, köprü geçiş ücretlerine zam yapılmasını adalet ölçüleri içinde açıklayabilir misiniz?” diye sordu. Karasu, ayrıca yapılan bu zamların memur, işçi, emekli ve asgari ücretle yoksulluk sınırının altında geçinen vatandaşların maaşlarına yansıtılıp yansıtılmayacağının açıklanmasını istedi.

Devletin açık ihale yöntemi ve yap işlet devret modeliyle bu şirketleri zengin ettiğini belirten Karasu, bu şirketlere bu yılın sonuna kadar 162,5 milyar, 2025 yılı sonuna kadar ise 240,8 milyar lira ödeme yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı. Sadece bu yılın ocak-haziran döneminde şirketlere KGM bütçesinden 36 milyar 109 milyon lira ödeme yapıldığını hatırlatan Karasu, “Vatandaş, verdiği vergiler yetmiyor gibi bir de bu yollardan, köprülerden geçse de geçmese de dolar kuruna endeksli bir şekilde para ödüyor. Ama bu köprü ve yolları yapan, işleten şirketler vergi dahi ödemiyor” dedi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren CHP’li Karasu, şu sorularına yanıt istedi:

“Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bir yıl içinde YİD kapsamında yapılan projelere ne kadar zam yapılmıştır, yapılan zamların gerekçesi nedir? Artış oranlarının yüksekliği ile yıl içinde enflasyon hedefi örtüşmekte midir?

KGM ve Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine yapılan zamlarda TÜİK’in maliyet artışları mı esas alınmaktadır? Alınmıyor ise hangi artışlar esas alınmaktadır ve gerekçesi nedir?

Memur, işçi, emekli ve diğer ücretliler yoksulluk ücretinin de altında yaşamak zorunda bırakılırken, köprü geçiş ücretlerine zam yapılmasını adalet ölçüleri içinde açıklayabilir misiniz?

Bu yol ve köprülerin yapımını ve işletmesini üstlenen firmalardan hangileri 2021-2023 yılları arasında Kurumlar Vergisi ödememiştir? Ödenmeyen vergi miktarı ne kadardır?

Hükümet olarak, otoyol ve köprülere yapılan zamları memur, işçi, emekli ve asgari ücretle geçinen ve toplumumuzun geniş kesimini oluşturanların maaşlarına ilave olarak yansıtılmasını düşünüyor musunuz?”