  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Köprü zamları Meclis gündeminde: Köprü zamlarından işçiye, emekliye pay ayıracak mısınız?
Takip Et

Köprü zamları Meclis gündeminde: Köprü zamlarından işçiye, emekliye pay ayıracak mısınız?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, köprü ve otoyol geçişlerinde kısa sürede üst üste yapılan zamları Meclis gündemine taşıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Köprü zamları Meclis gündeminde: Köprü zamlarından işçiye, emekliye pay ayıracak mısınız?
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ) - İktidarın yarattığı ekonomik yıkımın faturasını millete yüklemek istediğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Bakan Uraloğlu’na “Memur, işçi, emekli ve diğer ücretliler yoksulluk ücretinin de altında yaşamak zorunda bırakılırken, köprü geçiş ücretlerine zam yapılmasını adalet ölçüleri içinde açıklayabilir misiniz?” diye sordu. Karasu, ayrıca yapılan bu zamların memur, işçi, emekli ve asgari ücretle yoksulluk sınırının altında geçinen vatandaşların maaşlarına yansıtılıp yansıtılmayacağının açıklanmasını istedi.

Devletin açık ihale yöntemi ve yap işlet devret modeliyle bu şirketleri zengin ettiğini belirten Karasu, bu şirketlere bu yılın sonuna kadar 162,5 milyar, 2025 yılı sonuna kadar ise 240,8 milyar lira ödeme yapılmasının öngörüldüğünü hatırlattı. Sadece bu yılın ocak-haziran döneminde şirketlere KGM bütçesinden 36 milyar 109 milyon lira ödeme yapıldığını hatırlatan Karasu, “Vatandaş, verdiği vergiler yetmiyor gibi bir de bu yollardan, köprülerden geçse de geçmese de dolar kuruna endeksli bir şekilde para ödüyor. Ama bu köprü ve yolları yapan, işleten şirketler vergi dahi ödemiyor” dedi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren CHP’li Karasu, şu sorularına yanıt istedi:

“Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bir yıl içinde YİD kapsamında yapılan projelere ne kadar zam yapılmıştır, yapılan zamların gerekçesi nedir? Artış oranlarının yüksekliği ile yıl içinde enflasyon hedefi örtüşmekte midir?

KGM ve Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine yapılan zamlarda TÜİK’in maliyet artışları mı esas alınmaktadır? Alınmıyor ise hangi artışlar esas alınmaktadır ve gerekçesi nedir?

Memur, işçi, emekli ve diğer ücretliler yoksulluk ücretinin de altında yaşamak zorunda bırakılırken, köprü geçiş ücretlerine zam yapılmasını adalet ölçüleri içinde açıklayabilir misiniz?

Bu yol ve köprülerin yapımını ve işletmesini üstlenen firmalardan hangileri 2021-2023 yılları arasında Kurumlar Vergisi ödememiştir? Ödenmeyen vergi miktarı ne kadardır?

Hükümet olarak, otoyol ve köprülere yapılan zamları memur, işçi, emekli ve asgari ücretle geçinen ve toplumumuzun geniş kesimini oluşturanların maaşlarına ilave olarak yansıtılmasını düşünüyor musunuz?”

ESO Başkanı Kesikbaş: Enflasyon muhasebesi kararı haksız vergi oluşturacakESO Başkanı Kesikbaş: Enflasyon muhasebesi kararı haksız vergi oluşturacakŞehirler
16 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...16 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Metro durağında sahipsiz köpeğin ısırdığı turistten İBB'ye davaMetro durağında sahipsiz köpeğin ısırdığı turistten İBB'ye davaGündem
Katil ilaçlar piyasada... Fiyatlar yükseldi, tarım ilaçlarında sahtecilik arttı...Katil ilaçlar piyasada... Fiyatlar yükseldi, tarım ilaçlarında sahtecilik arttı...Ekonomi

 

Gündem
Hastane kurşunlanmıştı: Ünlü estetikçi 'sahte imzayla üzerine geçirmek istedi' iddiası
Ünlü estetikçi 'sahte imzayla hastaneyi üzerine geçirmek istedi' iddiası
TAİDER'in yeni mottosu: 'Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik'
TAİDER'in yeni mottosu: 'Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik'
AK Parti'den AYM'nin Can Atalay kararına tepki
AK Parti'den AYM'nin Can Atalay kararına tepki
5 milyonu güçlendirmeyle kurtarılabilir: Riskli konutlar için 'acele edin' uyarısı
5 milyonu güçlendirmeyle kurtarılabilir: Riskli konutlar için 'acele edin' uyarısı
“Reel sektöre yeni bir vergi yükü getirmemeli”
Bursa iş dünyasından vergi tepkisi
Bakan Yumaklı duyurdu: Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altında
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altında