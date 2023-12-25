Köprüden skuter ile geçen sürücüye para cezası
Elektrikli skuter ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtiği belirlenen kişiye 1.387 TL para cezası kesildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 23 Aralık'ta elektrikli skuterle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin kimliğini belirlediği kişi, aynı gün elektrikli skuterle Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçerken köprü çıkışında seyir halindeyken yakalandı.
Skuter sürücüsü O.P'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 1.387 TL para cezası uygulandı.