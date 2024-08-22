  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

2024-KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar, binalara 10.00'dan sonra alınmayacak.

Maymun çiçeği için uzmandan aşı uyarısıMaymun çiçeği için uzmandan aşı uyarısıSağlık

 

Putin'in camide Kuran-ı Kerim'i öptüğü anlar dikkat çektiPutin'in camide Kuran-ı Kerim'i öptüğü anlar dikkat çektiDünya

 

Gündem
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadın idarecilerin sayısının artacağını belirtti
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadın idarecilerin sayısının artacağını belirtti
Bakan Kurum'dan 'kaçak inşaat' açıklaması: İBB'yi uyardık
Bakan Kurum'dan 'kaçak inşaat' açıklaması: İBB'yi uyardık
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı
Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 5 hakim ve savcı yargı önüne çıkacak
Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 5 hakim ve savcı yargı önüne çıkacak
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye gelecek
Sisi Türkiye'ye geliyor
Sivas-İzmir uçak seferleri ekimde başlıyor
Sivas-İzmir uçak seferleri ekimde başlıyor