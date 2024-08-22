Maymun çiçeği için uzmandan aşı uyarısı

Dünyanın yeni gündemi maymun çiçeği virüsü. Virüsün yayılmasından endişe edilirken, Türkiye'de vakaya rastlanıp rastlanmadığına dair soru işareti sürüyor. Ankara'da vaka tespit edildiği söylense de yetkililer iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

1980 yılı öncesinde doğmuş olanlar şanslı

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmet Güner, maymun çiçeğine ilişkin bilgi verirken Türkiye'deki durumu da anlattı.

Prof. Dr. Rahmet Güner, Afrika'da ortaya çıkan ve Sağlık Bakanlığı tarafından "M-Çiçeği" veya "Mpox" olarak adlandırılan maymun çiçeği virüsüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Güner, virüsün "Orta Afrika" ve "Batı Afrika" olmak üzere iki farklı alt tipi olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu.

"Virüsün 2 farklı alt tipi var"

"Batı Afrika tipinde ölüm oranı daha düşük. Orta Afrika tipinde ölüm oranı biraz daha yüksek karşımıza çıkıyor ama bağışıklık sistemi iyi olan kişilerde yine de bakıldığı vakit fatalite (belirli bir dönemde belirli bir hastalığa yakalananların ölüm oranı) oranı binde 1'ler civarında. Hastalıktan nasıl korunmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Burada bulaştırıcılıkta yakın temas ve uzun süreli yakın temas ön plana çıkıyor. Dolayısıyla kişisel hijyenimize dikkat etmemiz ve temas ettiğimiz kişilere dikkat etmemiz hastalıktan korunmak için yeterli gibi görünüyor.

"Covid'deki durum burada yaşanmayacaktır"

Yaşanan bir pandemi deneyimi olduğu için tabii toplumdan gelen kaygıları da anlıyoruz ama olay çok farklı burada. Dolayısıyla bir Covid pandemisindeki durum burada yaşanmayacaktır. Burada kişiler özellikle döküntülerden dolayı daha net bir şekilde belirti göstereceği için bulaş da bu oranda daha az olacaktır.

Hijyene uyarısı

"Temas önlemlerine dikkat edelim. Özellikle seyahat, döküntülü hastalık, ateş öyküsü olan kişilere biraz mesafeli davranmamız aslında korunmamız için yeterli.

Bununla ilgili 2022'deki bulaşta büyük oranda korunmasız ve uzun soluklu cinsel temas ön plana çıkmıştı. Burada ise durum biraz daha farklı görünüyor. Hastalığın tanısını o döküntülerdeki sıvı içinden alınan örnekle doğrulama imkanımız var. PCR tanı testleriyle, ülkemizde de ulusal viroloji laboratuvarında, halk sağlığı referans laboratuvarında örnekleri gönderdiğimiz vakit hastalığın tanısını koymamız mümkün. 2022-2023 arasında ülkemizde de sınırlı sayıda vaka görülmüştü. Bugün de vaka görülmez, diye bir iddiada bulunmak mümkün değil; tabii ki vaka görülebilir ama önlemimizi alacağız, korunacağız.

1980 yılı öncesinde doğmuş olanlar aşılı oldukları için çiçek hastalığına karşı korunmalı. Dolayısıyla burada da çapraz bir korunma söz konusu, çiçek hastalığına karşı aşısı olanların M-çiçek hastalığından da büyük bir oranda korunduklarını söylemek mümkün

Aşı ve ilaç çalışmaları

Prof. Dr. Güner, aşı ve ilaç çalışmaları konusunda, "Sınırlı gruplara önerilen bir aşı söz konusu. O da belki gündeme gelecektir zamanla. Etkili bir antivirali var. Ama şu aşamada o ilaç da herkes için kullanılacak bir durumda değil. Daha ziyade bulgulara yönelik tedaviler ön plana çıkıyor. Hastanın ateşi varsa ateş düşürücü, ağrıları varsa kas ağrısına yönelik ilaçlar. Elde var olan antivirallerden bunlara da etkili olanlar var. Bu konuda biraz daha deneyime ve bilgiye de ihtiyaç var. Paniğe gerek yok."