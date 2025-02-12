Kremlin duyurdu: Putin ile Şara ilk kez görüştü
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilk temasını gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki lider telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi
Kremlin’in duyurusunda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara arasında telefon görüşmesi gerçekleşti" ifadelerine yer verildi. Görüşmenin içeriğine dair detay paylaşılmadı.