Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan ve Putin görüşmesinde masadaki konuları açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız." dedi.

Peskov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Gündemde, Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusu da var"

Görüşmenin her iki liderin de isteği üzerine yapılacağını ve uzun sürebileceğini dile getiren Peskov, "Elbette görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konular ele alınacak. İlk önce ikili ilişkiler ele alınacak. İki lider, Suriye, Ukrayna konusunu da ele alacak. Gündemde, Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusu da var. Bu ziyaret, zamanda mutabık kalındığında gerçekleşecek. Bugün ziyaretin olanaklarını ele almak için imkan var." diye konuştu.

Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinin heyetlerin katılımıyla gerçekleşeceğini söyleyerek, "Putin, sık sık yüz yüze de görüşmeye geçmeyi tercih ediyor." dedi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Peskov "İkili ilişkilere yönelik çok fazla çalışma yapıldığı zaman, kaçınılmaz bir şekilde çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu tamamen normal bir çalışma sürecidir. Ancak sorunların çözümüne yönelik siyasi irade mevcut, ticari ve ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere ikili ilişkiler gerekli düzeyde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamasını da değerlendirerek, şunları söyledi:

"Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız."

Sözcü Peskov, herkesin teröre karşı çıktığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti dahil tüm ülkelerle bu konuda işbirliği yapacağız." şeklinde konuştu.