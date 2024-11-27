Kreş polemiği sürüyor! Özgür Özel: Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirecekler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması için talimat gönderildiğini öne sürdü. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu iddiaları reddetti. Tekin, söz konusu yazının kreşleri değil, anaokulu ve anasınıflarını kapsadığını belirtti ve Anayasa Mahkemesi'nin belediyelerin anaokulu açamayacağı yönündeki kararını hatırlattı. Kreş tartışması hükümet ve muhalefet arasında sürerken, Özgür Özel’den yeni açıklamalar geldi.

"Doğru işler milletten teveccüh gördü"

Vatandaşların gönlüne dokunan işlerin markalaştığının altını çizen Özel, "CHP'nin belediyecilik anlayışıyla kömür dağıtıyorlar derdik. İhtiyaç varsa dağıtılacak dedik. Ama incitmeden, partizanlık yapmadan yapılması gerek diyorduk. Bunu yapacak bir imkan bulduk. Vatandaşlara gönlüne dokunan işler markalaştı. Doğru işler milletten teveccüh gördü. İlk 6 ay belediyeler aldıkları oyların hakkını verdi. Oylar artıyor" diye konuştu.

"Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirecekler"

'Kreşler kapatılacak' tartışmalarına değinen Özel, "Yaptıkları millete husumet. Diyorlar ki 'İhaleleri şeffaf yapılıyor, vatandaşa dokunacak hizmetler yapılıyor'. Ne yapalım. Ellerindeki paraları alalım. Vergiyle ilgili kararı kanunla getirmeleri gerekir. Bugün şimdiye kadar belediyelerin bütün paralarını kesiyorlar. Borçlar için vergi gelirlerinden kesinti yapılacak. Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirecekler" ifadelerini kullandı.