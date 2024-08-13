Kulis: En az üç vekil ve 15 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılacak! İşte o vekiller

AK Parti, yarın düzenlenecek törenle 23. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Törende AK Parti'ye yeni isimlerin katılacağı konuşulurken gazeteci İsmail Saymaz, kulislere yansıyanları yazdı.

İYİ Parti'den 2 vekilin AK Parti'ye geçeceğini iddia eden Saymaz, 3. vekilin ise yüzde 50 ihtimal olduğunu söyledi.

Saymaz, Gelecek Partisi'nden de isimler verdi. İsmail Saymaz, Halktv.com'daki köşesinde İYİ Parti’den istifa eden İstanbul milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz’in AK Parti'ye katılmasına kesin gözüyle bakıldığını, İYİ Parti’den ayrılan Adana Milletvekili Bilal Bilici’nin de yüzde 50 ihtimalle katılacağının konuşulduğunu yazdı.

"Akşener, bu siyasi transferin neresinde?"

Ersagun Yücel'in eski genel başkan Meral Akşener’e yakın bir isim olduğuna dikkat çeken Saymaz, "Yücel'in AK Parti’ye geçmesi akıllara şu soruyu getirecek: Akşener, bu siyasi transferin neresinde?" dedi.

Gelecek Partisi'nden 3 isim de katılacak iddiası

Saymaz, Gelecek Partisi için ise "Selim Temurci, Nedim Yamalı ve İsa Mesih Şahin de AK Parti’ye geçerse hiç şaşırtıcı olmayacak" dedi.