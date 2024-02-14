Kuruluş Osman'ın Tacettin Noyan'ı Melih Çardak kimdir? Melih Çardak'ın Rol aldığı projeler neler?
Melih Çardak, Kuruluş Osman dizisine dahil oldu. Başarılı oyuncusu onlarca dizi, sinema ve tiyatro oyunlarında rol almıştır. Kuruluş Osman dizisine dahil olması ile gündem olan Melih Çardak’ın hayatı merak ediliyor. Peki, Melih Çardak kimdir? Rol aldığı projeler neler? İşte detaylar…
Melih Çardak kimdir?
Oyuncu, Dansçı, Koreograf olan Melih Çardak 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Lise mezunu olan Melih Çardak 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında, 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu – dansçı - koreograf görevini üstlendi. 1990-1998 yılları arasında Koreografi ve film çalışmaları yaptı.
1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) ödülünü aldı.
1980 yılından itibaren Renkli Dünya, Geniş Aile, Keşanlı Ali Destanı, Karadayı, Milat, Kadın, Halka, Kalp Yarası gibi birçok film ve dizide rol alan Melih Çardak, 2017’de ekranlara gelen Kadın dizisinde Hikmet, 2018’de rol aldığı Halka dizisinde Tamirci karakterini, 2021’de rol aldığı Kalp Yarası dizisinde Sadık karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Rol aldığı projeler
Tiyatro oyunları
- Şoför Nebahat
- Otogargara
- Patron Çıldırdı!
TV dizisi
- Kalp Yarası
- Zümrüdüanka
- Arka Sokaklar
- Halka
- Kadın
- Milat
- Karadayı
- Yıllar Sonra
- Keşanlı Ali Destanı
- Geniş Aile
- Son Bahar
- Kollama
- Gece Gündüz
- Hakkını Helal Et
- Maçolar
- Arka Sokaklar
- Hırsız Polis
- Beşinci Boyut
- Cennet Mahallesi
- Büyük Buluşma
Sinema filmi
- Renkli Dünya
- Ispanaktan Nağmeler
- Hop Dedik: Deli Dumrul
- Defin-Ecin Zulman
- Baba Bu Alem Bi Alem
- Uzun Hikaye