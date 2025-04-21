Kütahya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.24'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerinde 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-21
Saat:20:24:38 TSİ
Enlem:39.22389 N
Boylam:28.97444 E
Derinlik:13.43 km
Detay:https://t.co/6zTCQWtJAi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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