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Kütahya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kütahya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.24'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerinde 13.43 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

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