Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. yerleştirme döneminde kendilerine bir okul seçecek. Peki, LGS nakil başvuru nasıl yapılır? Lise ek tercihleri ne zaman bitecek?

1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. LGS nakil başvuruları sonuçların ilanı ile başlamıştı. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılacak. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Peki nakiller ne zaman bitecek?

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 28 Temmuz'a kadar yapılacak ve sonuçlar 31 Temmuz'da açıklanacak.