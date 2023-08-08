Lise kayıtları ne zaman başlayacak?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2’nci nakil sonuçlarının açıklandı. Tercih sonuçları ile kazandıkları okullara yerleşen öğrencilerin 2023-LGS yerleştirme süreci 18 Ağustos'ta tamamlanacak.



MEB 2023 2024 lise kayıt tarihleri ve konu hakkında bilgiler merak konusu oldu.

Okul ve kurumlar, yatılılık başvuruları ise ağustos sonunda yapılacak. LGS nakil sonuçları 7 Ağustos tarihinde belli oldu. 31 Ağustos'ta yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Bu sürecin sonunda yerleştirilmesi yapılmayan öğrenciler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapacak.

2023-LGS yerleştirme süreci 18 Ağustos'ta tamamlanacak. Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını ise 22-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 31 Ağustos'ta yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

LGS nakil takvimi

Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.