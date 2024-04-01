Lütfü Savaş kimdir? Lütfü Savaş’ın siyasi hayatı nasıl?

Lütfü Savaş kimdir?

Lütfü Savaş 23 Mart 1965 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde doğan Lütfü Savaş Türk siyasetçi ve doktordur.

23 Mart 1965 tarihinde Hatay'ın Yayladğı ilçesinin Dağdüzü köyünde Türkmen kökenli bir ailede doğan Lütfü Savaş, çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya'nın Havuzlar Mahallesinde geçirdi. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde doktorluk görevinde bulundu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda görev aldı. Eski Devlet Hastanesinin Mustafa Kemal Üniversitesi'ne kazandırılması ve Araştırma Hastanesinin açılmasında başhekim yardımcılığı görevi yaptı. 2007 yılında doçent oldu. 2006-2008 döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu.

Lütfü Savaş’ın siyasi hayatı

Kendisini milliyetçi bir çizgide tanımlayan Savaş, 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrılıp AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve %47,3 oyla seçimleri kazandı. Görev yaptığı süre içerisinde başta Asi Nehri'nin temizlenmesi olmak üzere birçok hizmette bulundu. Ancak 2014 Türkiye yerel seçimleri de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak göstermesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine partideki birçok karşı görüşe rağmen annesinin telkinleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 ilkesinden birinin milliyetçilik olması görüşüne binaen 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterildi. %41 oyla Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. %55,17 oranında aldığı oy ile yeniden başkanlığa seçildi.