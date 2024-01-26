Mahfi Eğilmez: Türkiye'deki çoklu enflasyona adını biz verelim: Multiflasyon

Ekonomis Mahfi Eğilmez'in, yüksek enflasyonla birlikte Türkiye'nin 'skimpflasyon' (ürünün kalitesinin düşürülmesi) ve 'shrinkflasyon' (ürünün gramajının düşürülmesi) dönemine girdiğini açıklamasının ardından, "Bir de greedflasyon var" diyerek yüksek enflasyon olan ülkelerde ortaya çıkan, mal ve hizmetlerin satış fiyatını enflasyonun üzerinde artırma eylemi olarak açıklamıştı.

Açgözlülük enflasyonu

Eğilmez, greedflasyon için şu açıklamayı yapmıştı:

"Greed İngilizce'de açgözlülük demek. Bu da yüksek enflasyonun yarattığı ortamdan yararlanarak mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını enflasyonun da üzerinde artırma eylemini tanımlıyor. Bu da dünyanın her tarafında görülebiliyor. Ne var ki enflasyonun çok yüksek olmadığı yerlerde fazla ortaya çıkmıyor. Greedflasyonun nedeni enflasyonun yüksekliği. Bu kadar yüksek enflasyonda greedflasyon kaçınılmazdır. Faizi gerçek enflasyonun üçte biri düzeyinde tutunca bunlar kaçınılmaz oluyor. O nedenle bu durumun oluşmasında firmalardan ziyade izlenen yanlış para ve maliye politikasının etkisi var. Dolayısıyla MB'nin kabahati başkalarında aramaya hakkı yok."

Bunun adını da biz verelim: Multiflasyon

Özellikle sosyal medayadan kendisine Türkiye'de hangi enflasyon türünün yaşandığının sorulduğunu ifade eden Mahfi Hoca, "Bazı arkadaşlar bizde hangi tür enflasyon var diye soruyor: Bizde hepsi bir arada olduğundan buna da biz bir isim verelim: Multiflasyon. Yani çoklu enflasyon. Multiflasyon = Normal enflasyon + Skimpflasyon + Shrinkflasyon + Greedflasyon" yanıtını verdi.

Eğilmez, halen sürdürülen para politikalarıyla bu radan çıkılmasının da mümkün olmadığına dikkat çekti.