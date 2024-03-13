Mahfi Hoca ekonomiyi özetledi: Arjantin, Lübnan, Türkiye...

Mahfi Hoca, "Türkiye ekonomisi: Mart 2024 itibarıyla özet görünüm" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, bütçe açığı, cari denge, TCMB'nin brüt rezervlerini tarihe not düşerek aktardı.

Eğilmez, tüketim harcamalarının GSYH içindeki payının yüzde 60'a ulaştığına dikkat çekerek, dış borç stokunun 483 milyar dolara ulaştığını ve bunun 242 milyar dolarının özel sektöre ait olduğunu aktardı.

Dr. Mahfi Eğilmez yazısında şunlara dikkat çekti:

"2023 yılı büyüme oranı: % 4,5

GSYH 26.276 milyar TL / 23,48 2023 Ortalama Kuru = = 1,119 milyar USD (Sığınmacıların mal ve hizmet üretimi dâhil.)

KB Gelir 13.110 Dolar (sığınmacılar kişi başına gelir hesaplanırken nüfusa dâhil edilmiyor.)

Tüketim artışı % 12,8, tüketim harcamalarının GSYH içinde payı % 60.

Enflasyon, Şubat 2024

12 aylık TÜFE % 67,07

1. Arjantin: % 254

2. Lübnan: % 177

3. Türkiye: % 67

İşsizlik: Yüzde 9,1, Geniş İşsizlik: % 26,5 (2023 Yılı Ocak Ayında % 21,9 idi.)

Bütçe açığı ocak ayında 151 milyar TL (2022 yılının toplam yıllık bütçe açığı 143 milyar TL idi.) Şubat ayında 2 aylık nakit açığı 405 milyar TL (2023 Şubat iki aylık açık 226 milyar TL idi.)

Türkiye’nin dış borç stoku (eldeki son veri olan 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre) 483 milyar dolar. Bunun 242 milyar dolarlık kısmı özel kesime ait.

Cari denge ocak 2024 itibarıyla 12 aylık olarak 37,5 milyar dolar.

İhracat 2023 yılı Ocak ayına göre 500 milyon dolar artarken ithalat 7,6 milyar dolar azalmış. İthalattaki bu düşüşün 3,9 milyar dolarlık kısmı altın ithalatındaki düşüşten kaynaklanıyor. Kalanı da başta enerji ithalatı olmak üzere diğer malların ithalatındaki azalmadan geliyor.

Böylece cari açıkta da 2023 Ocak ayına göre 7,8 milyar dolar düşüş yaşanmış.

Turizm geliri 2023’de 54,3 milyar dolar oldu (2022’de 46,5 milyar dolardı.)

TCMB brüt rezervleri 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla 130,9 milyar dolar düzeyinde. Brüt rezervlerde yılbaşına göre 10,1 milyar dolar, net rezervlerde 14,5 milyar dolar azalma, swap hariç net rezervlerde de 10,3 milyar dolar bozulma var. Swaplar hariç net rezervler eksi 47,8 milyar dolar."