  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mal varlıkları dondurulmuştu: 9 kişi hakkındaki hüküm kaldırıldı
Takip Et

Mal varlıkları dondurulmuştu: 9 kişi hakkındaki hüküm kaldırıldı

Terörizmin finansmanı suçu iddiasıyla mal varlığı dondurulan 9 kişiye yönelik kararlar, makul sebeplerin ortadan kalktığı gerekçesiyle iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mal varlıkları dondurulmuştu: 9 kişi hakkındaki hüküm kaldırıldı
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararlarının Kaldırılması Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ile terörizmin finansmanı suçu sebeplerinin ortadan kalkmasına istinaden 9 kişinin mal varlığının dondurulması kararları kaldırıldı.

Bu kişiler Basel Alramo, Zeki Savaş, Ali Akın, Mehmet Ali Şengül, Erdoğan Çakır, Birsen Kars, Hülya Demirer, Sevilay Akyıldırım ve Şerefettin Gül olarak sıralandı.

RTÜK'te üst düzey ayrılık: Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu görevi bıraktıRTÜK'te üst düzey ayrılık: Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu görevi bıraktıGündem

 