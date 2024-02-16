RTÜK'te üst düzey ayrılık: Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu görevi bıraktı

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını açıkladı. Uslu yaptığı açıklamada, "RTÜK’ten ayrılma vakti geldi sözlerine yer verdi.

Uslu sosyal medya paylaşımında “Bakanlık müşaviri olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Necip Milletimiz ve Asil Devletimiz için yine canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu kamu aracıyla kayak yapmaya gittiği iddiaları ile Cannes Film Festivali’nde ödül alan oyuncu Merve Dizdar’ı da “Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur” açıklaması ile gündeme gelmişti.

Dr. İbrahim Uslu, RTÜK’te 2007 yılında göreve uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlamış; uzmanlık, koordinatörlük ve danışmalık gibi görevlerde bulunmuştu.