AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10.31 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
Malatya Akçadağ merkezli deprem meydana geldi. Deprem, 4 büyüklüğünde gerçekleşti. AFAD, depremin 10.31 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin etkisiyle halkta kısa süreli panik yaşandı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı
Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 5.0 km oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 19, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-08-19
Saat:12:02:58 TSİ
Enlem:38.28056 N
Boylam:37.74944 E
Derinlik:10.31 km
Detay:https://t.co/hQ0afcsadX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi