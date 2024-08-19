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AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10.31 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
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Malatya Akçadağ merkezli deprem meydana geldi. Deprem, 4 büyüklüğünde gerçekleşti. AFAD, depremin 10.31 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremin etkisiyle halkta kısa süreli panik yaşandı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 5.0 km oldu.

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