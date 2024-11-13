Manisa'da meydan gerginliği: Devlet Bahçeli ismi Atatürk ile değiştirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'nun meclise verdiği önerge, CHP ile Cumhur İttifakı partilerinin üyeleri arasında gerilime neden oldu.

3 bin 198 vatandaş dilekçe verdi

Nurlu önergesinde "Öcalan çağrısı" nedeniyle Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesini talep etti. Mazlum Nurlu, kendilerine 3 bin 198 vatandaşın bu taleple dilekçe verdiğini ifade etti.

Meclis toplantısını terk ettiler

Önergeyi "siyasi terbiyeden yoksun bir hareket" olarak tanımlayan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli; gündeme alınması durumunda meclisi terk edeceklerini belirtti. Oylamayla önergenin gündeme alınması kararı verilince MHP ve AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti. CHP'li üyeler de MHP ve AK Partili üyeleri alkışlayarak protesto etti. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Zeyrek'ten açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise AK Parti ve MHP grubunun meclisi terk etmesine ilişkin “Siyaseten terbiyeden bahsedip de meclisi terk etmek, onlara inanan, güvenen, bu meclise seçen Manisalılara yapılan saygısızlıktır. Kendilerine oy veren vatandaşların hakkını savunmak her vatandaşımızın hakkını savunmakla yükümlü olduğu gibi bize düşmektedir” dedi.