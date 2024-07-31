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Manisa'da OSB'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde OSB'de bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Merkezi
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Manisa'da OSB'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor.

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