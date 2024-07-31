Manisa'da OSB'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde OSB'de bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor.
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