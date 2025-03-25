Mansur Yavaş: İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyorum

Maruf BUZCUGİL/ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, görev süresi sonunda başkanlığı bırakacağını duyurdu. Mansur Yavaş bu açıklamayı Polatlı’da katıldığı iftar programında yaptı.

Yavaş görev süresi sonunda başkanlığı bırakacağını şöyle açıkladı: "İlçe belediyelerimizden özellikle bizim elimizi tutan belediye başkanı diye vatandaştan oy isterken yeni bir çok belediyemiz oldu. Onların bir dediğini iki etmeden emsallerimiz ölçüsünde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. İnşallah güzel de bir isim bırakarak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Böyle söz vermiştik. Maalesef siyasette her şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben siyasette yalan söylememeyi kendime yol edindim. Neden derseniz bir gün gelir vatandaşın birisi size bir şey söylerse siz de ona yalan söylerseniz aradan birkaç ay veya bir iki yılı geçince tekrar aynı şeyi sorarsa aynı yalanı söyleyemezsiniz. Ama doğruyu söylerseniz 10 yılda geçse, 20 yılda geçse doğruyu söylersiniz.”

Polatlılılara veda randevusu

Vatandaşlara, “siyaset yapıyor adı altında karalamalar yapanlar ve o karalamalar her zaman için kendilerine bulaşmıştır.” diye seslenen Yavaş vedalaşma randevusunu şöyle verdi: “Görevimizin sonunda buraya inşallah vedalaşmaya da geleceğiz. Vedalaşmaya geldiğimizde sizin karşınızda alnı açık sizlerin başını eğdirmeyecek bir şekilde gelip sizlerden helallık alarak görevi bırakmayı nasip etsin diyorum."

Ankara iş dünyasıyla buluşma

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte İstanbul Saraçhane meydanında tepki gösterilerine katılan ve Pazar günü İmamoğlu’nun adaylığı için oy kullanan Mansur Yavaş Polatlı’dan sonra Ankara’da iş dünyasıyla iftar sonrası buluştu. Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nin Ankara iş dünyasının geniş katılımla temsil edildiği “İş’imiz Ankara” iftar programına ilçe belediye başkanlarıyla birlikte katıldı. İş insanlarına hitaben Ankara’ya birlikte katkı vermenin önemini vurgulayan Yavaş, şunları söyledi: “Ankara’ya birlikte katkı koymak hep beraber el ele verirsek, herkes bir ucundan tutarsa olur. İşin içine girmezseniz, uzakta durursanız söz söyleme hakkınız olmaz. Söz söyleyeceksiniz, katkı vereceksiniz, eleştireceksiniz, doğru yolu bulacaksınız.”

Ankara İş dünyasından geniş katılım

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili de olan Halil İbrahim Yılmaz’ın İftar davetinde, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, duayen iş insanı Sefer Ulusoy, TOBB Saymanı ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, ATO Başkan vekili Temel Aktay, ASO Başkan Vekili Mete Çağlayan, TED Vakfı Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, sektör dernekleri başkanları, kadın girişici örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin bulunduğu 300 dolayında kişi yer aldı.

Karanlık karşısında, aydınlıktır Ankara

Ankara Kent Konseyi’nin düzenlediği iftar programında konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Çankaya’da tecessüm eden akılda, akıp giden, durmak bilmeyen çağlayışta, bir fikrin, vicdanın, inancın muzaffer oluşudur Ankara. Buradaki iradeden de anlaşılacağı üzere, hezeyan karşısında heyecan, karanlık karşısında aydınlık, esaret karşısında cesaret, zulmün karşısında merhamettir Ankara. Ümmü dünyadır Ankara. Mazlum milletlerin başkentidir Ankara. Birbirine ekmek su kadar muhtacız. Bu kenti tekrar liyakatla, beşeri sermayesinin kıyama kaçmış gücüyle, herkesin birbirine tebessüm edeceği, aklın ortaklığında kavgayı sona erdirip, yine bereket ve huzur ikliminde, kardeşliği kıyama katacağımız bir kent iklimine verdiğiniz bugün verdiğiniz katkıya, 3 bin 200 sivil toplum örgütü lideri adına minnettarım" dedi.