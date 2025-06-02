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Mansur Yavaş, bugün İmamoğlu'nu ziyaret edecek!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün saat 14.00'te Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş, bugün İmamoğlu'nu ziyaret edecek!
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere bugün İstanbul'da olacağı belirtildi.

İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbşakanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu saat 14:00'da Silivri'deki Marmara ziyaret edecek.

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