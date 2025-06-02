  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kırıkkale'de 5 ay boyunca ormanlara giriş yasaklandı
Takip Et

Kırıkkale'de 5 ay boyunca ormanlara giriş yasaklandı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kırıkkale'de 5 ay boyunca ormanlara giriş yasaklandı
Takip Et

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yaptığı açıklamada, yangın riskinin arttığı yaz aylarında vatandaşların ormanlık alanlara girişlerinin yasaklandığını belirtti. Makas, "İlimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara giriş-çıkışlar, orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır" dedi.

Yasak kapsamında belirlenen alanlar dışında vatandaşların dinlenme ihtiyacını karşılayabileceği yerlerin açık olduğunu ifade eden Vali Makas, "Millet Ormanı, Bahşılı Mesire Yeri, Delice Çatallı Mesire Yeri, Çelebi Cennet Çeşmesi Mesire Yeri ve Karaahmetli Tabiat Parkı vatandaşlarımızın girişine açıktır" ifadesini kullandı.

"Ormanlarımızı birlikte koruyalım" çağrısında bulunan Vali Makas, vatandaşları kurallara uymaya ve herhangi bir yangın şüphesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ya da ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bilgi vermeye davet etti.

Binlerce memura ek ödeme yolu açıldı! İşte 3600 ek gösterge uygulamasının detayları...Binlerce memura ek ödeme yolu açıldı! İşte 3600 ek gösterge uygulamasının detayları...Ekonomi
Yatırımcılar dikkat! Mevduat faizinde zirve görüldü mü? İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi...Yatırımcılar dikkat! Mevduat faizinde zirve görüldü mü? İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 2 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 2 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Gözler İstanbul'daki barış zirvesinde: Rus heyeti Türkiye'ye geldiGözler İstanbul'daki barış zirvesinde: Rus heyeti Türkiye'ye geldiGündem

 

Gündem
Adaylar belirlendi: Meclis Başkanlığı seçimi yarın yapılacak
Adaylar belirlendi: Meclis Başkanlığı seçimi yarın yapılacak
Dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 500'e Türkiye'den hiçbir üniversite giremedi
Dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 500'e Türkiye'den hiçbir üniversite giremedi
MİT Başkanı Kalın Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile görüştü
MİT Başkanı Kalın Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile görüştü
Mansur Yavaş, bugün İmamoğlu'nu ziyaret edecek!
Mansur Yavaş, bugün İmamoğlu'nu ziyaret edecek!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Gözler İstanbul'daki barış zirvesinde: Rus heyeti Türkiye'ye geldi
Gözler İstanbul'daki barış zirvesinde: Rus heyeti Türkiye'ye geldi