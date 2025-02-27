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Mansur Yavaş: "Ön seçim hayırlı olsun, tüm seçenekler masada"

CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partisinin genel merkezinde yol haritasını açıkladı. İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuştuğu toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yoktu. Yavaş ön seçime ilişkin, "Ön seçim hayırlı olsun. Tüm seçenekler masadadır" dedi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş: "Ön seçim hayırlı olsun, tüm seçenekler masada"
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CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için gerçekleştirecek ön seçime dair toplantı düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Tarihin en büyük hezimetini onlara yaşatacak olan on binlerce insan var. Onlara güle güle demeyi, onları göndermeyi dört gözle bekliyorum" dedi

"Şimdilik bu kadarını söyleyeyim"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ön seçim toplantısında yoktu. Süreci değerlendiren, Yavaş "Ön seçim hayırlı olsun. Tüm seçenekler masadadır. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim" dedi.

Yavaş Ankara’da İmamoğlu’nun açıklama yaptığı toplantıya neden katılmadığına ilişkin gazetecilerin sorularına ise “Daha önce planlanan bir program vardı 15.00’daki CHP toplantısına katılacağım” dedi.

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