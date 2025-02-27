Mansur Yavaş: "Ön seçim hayırlı olsun, tüm seçenekler masada"

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için gerçekleştirecek ön seçime dair toplantı düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Tarihin en büyük hezimetini onlara yaşatacak olan on binlerce insan var. Onlara güle güle demeyi, onları göndermeyi dört gözle bekliyorum" dedi

"Şimdilik bu kadarını söyleyeyim"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ön seçim toplantısında yoktu. Süreci değerlendiren, Yavaş "Ön seçim hayırlı olsun. Tüm seçenekler masadadır. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim" dedi.

Yavaş Ankara’da İmamoğlu’nun açıklama yaptığı toplantıya neden katılmadığına ilişkin gazetecilerin sorularına ise “Daha önce planlanan bir program vardı 15.00’daki CHP toplantısına katılacağım” dedi.