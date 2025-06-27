Mansur Yavaş'tan kurultay davası açıklaması: Birlikten başka şansımız yok!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 30 Haziran’daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür." açıklamasında bulundu.

Yavaş'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde;

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez" diyen Yavaş, "Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

"Torunlarımız dahi bizi affetmez”

Yavaş, açıklamasında sadece CHP’nin değil, tüm muhalefet partilerinin sorumluluğunda olduğunu belirttiği sürecin geleceği belirleyeceğini ifade ederek, “Birlikte hareket etmezsek sadece bugünü değil, geleceğimizi de kaybederiz. Hatta torunlarımız dahi bizi affetmez” dedi.

İki temel hedefinin bulunduğunu belirtti

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki temel hedefinin bulunduğunu belirtti: Ankaralılara hizmet etmek ve Cumhur İttifakı’nın dayattığı başkanlık rejimini sona erdirerek Türkiye’yi yeniden parlamenter sisteme döndürmek için çalışmak.