Mansur Yavaş'tan Müslüm Gürses paylaşımı: Aşkın en derin halini anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Müslüm Gürses'in ölümünün 12. yıldönümünde sosyal medyadan paylaştığı mesajla andı.

Mansur Yavaş, şunları yazdı:

“Hangimiz sevmedik?” diye sorduğunda, herkes içinde bir anıya sarıldı. “Affet” dediğinde, haksızlığa uğrayanlar bile affetmeyi düşündü. “Seni yazdım” derken, aşkın en derin halini anlattı. Bugün, büyük usta Müslüm Gürses’in aramızdan ayrılışının 12. yıl dönümü. Saygı ve rahmetle anıyoruz."