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Mansur Yavaş'tan Müslüm Gürses paylaşımı: Aşkın en derin halini anlattı

Sanatçı Müslüm Gürses'in ölümünün 12. yıldönümünde sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Aşkın en derin anlamını bizlere sundu. Bugün, büyük usta Müslüm Gürses’in aramızdan ayrılışının 12. yıl dönümü. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan Müslüm Gürses paylaşımı: Aşkın en derin halini anlattı
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Müslüm Gürses'in ölümünün 12. yıldönümünde sosyal medyadan paylaştığı mesajla andı.

Mansur Yavaş, şunları yazdı:

“Hangimiz sevmedik?” diye sorduğunda, herkes içinde bir anıya sarıldı. “Affet” dediğinde, haksızlığa uğrayanlar bile affetmeyi düşündü. “Seni yazdım” derken, aşkın en derin halini anlattı. Bugün, büyük usta Müslüm Gürses’in aramızdan ayrılışının 12. yıl dönümü. Saygı ve rahmetle anıyoruz."

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