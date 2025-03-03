Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre şubat ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 2,27 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine geriledi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Dezenflasyon sürecinde kararlılıkla uyguladığımız politikalar neticesinde enflasyon düşmeye devam ediyor." ifadesini kullanan Yılmaz, şubat ayında aylık fiyat artışları hızının yavaşladığını, yıllık enflasyonun yüzde 39,05 seviyesine düştüğünü belirtti.

Yılmaz, mal enflasyonu düşük seyrederken, hizmet fiyatlarında ocak ayında görülen artışın belirgin bir şekilde azaldığını, yurt içi üretici fiyatlarının artış hızının da bir önceki aya göre azaldığını ve yıllık üretici enflasyonunun yüzde 25,2 seviyesine gerilediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam etmektedir. Bu durum fiyatlama davranışlarında normalleşmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Talepte dengelenme bu süreçte enflasyondaki düşüşe katkı verirken, tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerilemiştir. Reel sektörümüzün yatırım kararlarında öngörülebilirliğinin artması, vatandaşımızın alım gücünün yükselmesi ve sürdürülebilir büyüme için enflasyonla mücadele ekonomi programımızın temel önceliğidir. Dengeli büyüme yaklaşımıyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye, tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar enflasyonla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."