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Mardinli İhracatçılar, Afrika pazarını konuşacak

“Afrika Pazarının Gelecek Vizyonu ve Afrika’ya İhracatın Stratejik Şifreleri” temasıyla Mardin’de yapılacak İhracat Söyleşisi’nde İhracat Uzmanı ve WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, Mardinli ihracatçılara pazardaki güncel gelişmeleri anlatacak.

Haber Merkezi
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Mardinli İhracatçılar, Afrika pazarını konuşacak
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MARDİN/EKONOMİ

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Mardin Genç Girişimciler Kurulu işbirliğinde 29 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ihracat söyleşisinde Afrika pazarı masaya yatırılacak. “Afrika Pazarının Gelecek Vizyonu ve Afrika’ya İhracatın Stratejik Şifreleri” temasıyla yapılacak söyleşide İhracat Uzmanı ve WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, Afrika pazarındaki güncel gelişmeleri Mardinli ihracatçılara anlatacak. Artuk Üniversitesi Rektörlük Toplantı salonunda saat 13.00’de gerçekleştirilecek etkinlikte ayrıca Mardin’deki sektörlerin Afrika pazarındaki potansiyeli konuşularak yeni ihracat alanlarının oluşması sağlanacak.

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