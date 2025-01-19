Marmara'da sahile 2 metrelik ölü köpek balığı vurdu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile ölü köpek balığı vurdu.
Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, ölü bir köpek balığı buldu. Durum hemen yetkililere bildirildi.
2 metre 66 santim uzunluğunda
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri olay yerine gelerek balık üzerinde incelemelerde bulundu. 2 metre 66 santim uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camgöz türü köpek balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden alınıp başka bir alanda gömüldü.