Marmara'da sahile 2 metrelik ölü köpek balığı vurdu

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, ölü bir köpek balığı buldu. Durum hemen yetkililere bildirildi.

2 metre 66 santim uzunluğunda

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri olay yerine gelerek balık üzerinde incelemelerde bulundu. 2 metre 66 santim uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camgöz türü köpek balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden alınıp başka bir alanda gömüldü.