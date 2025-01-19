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Marmara'da sahile 2 metrelik ölü köpek balığı vurdu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahile ölü köpek balığı vurdu.

Haber Merkezi
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Marmara'da sahile 2 metrelik ölü köpek balığı vurdu
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Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, ölü bir köpek balığı buldu. Durum hemen yetkililere bildirildi.

2 metre 66 santim uzunluğunda

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri olay yerine gelerek balık üzerinde incelemelerde bulundu. 2 metre 66 santim uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camgöz türü köpek balığı, belediye ekipleri tarafından sahilden alınıp başka bir alanda gömüldü.

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