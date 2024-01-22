Marmara'da sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi açıklarında seyir halinde olan 40 metre uzunluğundaki "MV Sicilia" adlı yük gemisi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemide bulunan 7 mürettebat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olumsuz hava şartlarına rağmen helikopterle kurtarıldı.

Geminin acil durum sinyali üzerine Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda mürettebat emniyetli bir şekilde tahliye edilirken, gemi römorkör yardımıyla kıyıya çekildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı. 'Acil Durum' sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40’ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verildi.